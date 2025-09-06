ترامب: شيكاغو على وشك اكتشاف سبب تغيير اسم وزارة الدفاع لوزارة الحرب

وكالات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الخاصة تروث سوشيال صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي، مرتديًا فيها الزي العسكري الخاص بالجيش الأمريكي.

وكتب ترامب على الصورة: "أحب رائحة الترحيلات في الصباح.. شيكاغو على وشك أن تعرف لماذا تُسمى وزارة الحرب".

يذكر أن صحيفة واشنطن بوست قد كشفت أن وزارة الحرب الأمريكية (الدفاع سابقًا) تدرس خطة لنشر آلاف من قوات الحرس الوطني، وربما الجيش، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الشهر المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، بهدف مواجهة تصاعد معدلات الجريمة والحد من الهجرة غير النظامية في المدن الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي لم يُعلن عنها من قبل، تتضمن عدة بدائل، أبرزها الدفع بعدة آلاف من عناصر الحرس الوطني إلى ثالث أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان، ابتداء من سبتمبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع أمر تنفيذيًا، أمس الجمعة، يقضي بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، في خطوة طالما تم التلميح إليها، وتهدف إلى إبراز القوة العسكرية الأمريكية حول العالم، وتاريخيا أُنشئت وزارة الحرب عام 1789 وأعيدت تسميتها بوزارة الدفاع في عام 1947، بعد عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية.