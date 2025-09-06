إعلان

حزب الله: نتعامل مع الخروقات الإسرائيلية بـ"الصبر الاستراتيجي" وجاهزون للحرب

08:20 م السبت 06 سبتمبر 2025

الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، السبت، إن الحزب لم يطّلع على خطة الجيش اللبناني السرية لنزع السلاح.

وأكد قماطي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الحراك الشعبي يجري بطريقة عفوية، محذّرا في الوقت نفسه من أنه في حال تقرر تنفيذ خطة نزع السلاح فسيكون هناك تسونامي بشري.

وأوضح قماطي، أن حزب الله يتعامل حتى الآن مع الخروقات الإسرائيلية بـ"الصبر الاستراتيجي" وعلى الدولة اللبنانية أن تقدر ذلك، مؤكدا ان الجماعة اللبنانية الموالية لإيران جاهزة للحرب إذا فُرضت عليها.

وشدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، على أن الحزب لا ينجر إلى الفتنة ولا إلى استخدام السلاح في الداخل ولن ينجر إلى حرب أهلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله الاحتلال الإسرائيلي لبنان محمود قماطي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)