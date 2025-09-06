وكالات

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، السبت، إن الحزب لم يطّلع على خطة الجيش اللبناني السرية لنزع السلاح.

وأكد قماطي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الحراك الشعبي يجري بطريقة عفوية، محذّرا في الوقت نفسه من أنه في حال تقرر تنفيذ خطة نزع السلاح فسيكون هناك تسونامي بشري.

وأوضح قماطي، أن حزب الله يتعامل حتى الآن مع الخروقات الإسرائيلية بـ"الصبر الاستراتيجي" وعلى الدولة اللبنانية أن تقدر ذلك، مؤكدا ان الجماعة اللبنانية الموالية لإيران جاهزة للحرب إذا فُرضت عليها.

وشدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، على أن الحزب لا ينجر إلى الفتنة ولا إلى استخدام السلاح في الداخل ولن ينجر إلى حرب أهلية.