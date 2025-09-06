إعلان

الرئيس الفنزويلي: أحترم ترامب لكننا مستعدون للنضال المسلح

07:04 م السبت 06 سبتمبر 2025

الرئيس نيكولاس مادورو

background

وكالات

قالت وسائل إعلام فنزويلية نقلا عن الرئيس نيكولاس مادورو، السبت، إن بلاده مستعدة للانتقال إلى مرحلة النضال المسلح والمخطط إذا تعرضت لهجوم.

وأكد الرئيس الفنزويلي مادورو، أنه يحترم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وأدعوه للحوار وإعادة النظر في موقفه وفنزويلا خالية من إنتاج الكوكايين".

وأشار مادورو، إلى أن على واشنطن نبذ خطط تغيير النظام بالقوة في فنزويلا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.

وقبل أيام قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في تعليقه على استهداف سفينة فنزويلية، إن الجيش الأمريكي مستعد بكل قوته لتغيير النظام في فنزويلا لكن القرار يعود للرئيس ترامب.

وفي أواخر أغسطس الماضي، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر، إن السفينتين الحربيتين الأمريكيتين "جيسون دونهام" و"جريفلي" تعملان حاليا قبالة سواحل فنزويلا.

وأشار المصدر، إلى أن المدمرة الأمريكية "سامبسون" المزودة بصواريخ موجهة حاليا في المحيط الهادئ جنوب بنما، كما أن سفينة الهجوم البرمائية "إيو جيما" وسفينتان داعمتان تحملان نحو 4500 عسكري تتجه للمنطقة.

وأوضح المصدر، أن البحرية الأمريكية تنشر الطراد الصاروخي "ليك إيري" والغواصة النووية "نيوبورت نيوز" بالمنطقة، مشيرا إلى أن 5 من السفن الثماني مجهزة بصواريخ توماهوك التي يمكنها ضرب أهداف برية.

وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في أعقاب رصد مكافأة مالية بملايين الدولارات لمن يقدم معلومات تساعد في اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي ترامب الكوكايين وزير الدفاع الأمريكي
