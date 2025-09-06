إسبانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل تشمل تسريع حظر تصدير السلاح

وكالات

قالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، السبت، إن الحكومة تدرس تسريع حظر تصدير السلاح لإسرائيل ضمن حزمة عقوبات يتوقع إقرارها الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن عقوبات مدريد المحتملة للضغط على إسرائيل بعد استشهاد نحو 64 ألفا بغزة وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية.

وفي فبراير 2024، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن العاصمة مدريد أوقفت منذ 7 أكتوبر 2023 جميع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل.

ودعا ألباريس، في يونيو الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل طالما استمرت الحرب في قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وقال مانويل ألباريس، لـ"بلومبرج": "نحن أكبر شريك تجاري لإسرائيل في العالم، الاتحاد الأوروبي. يجب أن نفرض على شركائنا الأوروبيين حظرًا على توريد الأسلحة، وأن نتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت هذه الحرب".

وأمل وزير الخارجية الإسباني، في أن يتصرف الاتحاد الأوروبي كما فعل بعد الهجوم الروسي لأوكرانيا عام 2022 سعيًا لتحقيق السلام.

وأعرب مانويل ألباريس، عن أسفه لعدم وجود أي مؤشرات على تهدئة التوتر بين إسرائيل وإيران، ودعا إلى استئناف الحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي.