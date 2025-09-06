وسط أزمة جوع عامة.. الصحة العالمية: مجاعة مؤكدة في أجزاء من السودان

وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، السبت، إن السودان يواجه أزمة جوع مع تأكد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد.

وأكد أدهانوم، أن وضع المجاعة شمال دارفور بالسودان يتفاقم بحصار الفاشر لأكثر منذ 500 يوم.

وفي أغسطس الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، إن مئات آلاف السودانيين المحاصرين في الفاشر يواجهون خطر الموت جوعا، إذ لا تزال المدينة معزولة عن برنامج الأغذية العالمي والمساعدات الإنسانية الأخرى.

وجاءت أزمة الجوع، بعد عام واحد من تأكيد المجاعة بشكل رسمي لأول مرة في السودان، وتحديدا في الفاشر، وسط حرب مدمرة بين طرفي النزاع.

وأكد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق وجنوب أفريقيا، إريك بيرديسون، أن جميع السودانيين في الفاشر يواجهون صراعا يوميا من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد ما يزيد عن عامين من اندلاع الحرب، حيث استنفد الناس آليات التكيف مع آثارها المدمرة.

وتسببت الحرب في السودان، في أكبر أزمة جوع في العالم، إذ أن ما يقرب من 25 مليون شخص، نصف سكان السودان، يواجهون أزمة جوع حاجة، فيما يعاني 3.5 مليون طفل وامرأة من سوء تغذية.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأن عدد من سكان الفاشر يعيشون على تناول بقايا الطعام وعلف الحيوانات.

وفي حين يقدم برنامج الأغذية العالمي دعما نقديا رقميا لما يقرب من ربع مليون شخص في المدنية، فإنه يصر على أن تلك المساعدة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المتصاعدة.