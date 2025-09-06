إسرائيل تتباهى بتدمير برج سكني وحماس تدين استمرار نسف المباني في غزة

وكالات

تباهى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، بتدمير برج السوسي السكني في مدينة غزة، الذي كان يؤوي مئات النازحين، مؤكداً أن الجيش سيواصل استهداف المباني العالية ضمن عملية "عربات جدعون 2" التي تهدف "وفق تصريحاته"، إلى احتلال المدينة بالكامل.

ونشر كاتس مقطعاً مصوراً على حسابه في منصة "إكس"، يوثق لحظة تفجير المبنى، وعلق عليه بكلمة: "مستمرون".







في المقابل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدمير الاحتلال للبرج، معتبرة أن تهديده باستهداف مزيد من الأبنية "إمعان في التهجير القسري".

وطالبت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الهجوم الصهيوني الذي يستهدف تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها".