اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومبعوث ترامب للشرق الأوسط

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الدكتور بدر عبد العاطي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار المشاورات الدورية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وخلال الاتصال، بحث الجانبان الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة استنادًا إلى العناصر التي طرحها المبعوث الأمريكي. وشدد عبد العاطي على أهمية تجاوب إسرائيل مع الصفقة المقترحة بما يسهم في خفض التصعيد، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى إطلاق سراح الرهائن والأسرى.

كما استعرض وزير الخارجية، التدهور الخطير والمتسارع في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، والتي وصلت إلى حد المجاعة، محذرًا من تداعيات استمرار العمليات العسكرية واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.

وأطلع عبد العاطي المبعوث الأمريكي على استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، وذلك وفق الخطة العربية – الإسلامية التي أقرت خلال القمة العربية في القاهرة في مارس الماضي.

وتناول الاتصال أيضًا تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أكد "عبد العاطي" على أهمية تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات وتقريب وجهات النظر، بما يتيح الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية ويعزز إمكانية التوصل إلى تسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف، وتساعد في خفض التصعيد واستعادة الثقة، وإيجاد بيئة داعمة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.