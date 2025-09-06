مفوض الأونروا يشدد على ضرورة إيقاف المجاعة في غزة

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الناس في غزة يبحثون عن الطعام ويموتون صمتًا بسبب الجوع.

وأضاف لازاريني، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، "الاستجابة الإنسانية في غزة تنهار وعلينا أن نوقف الجوع وإيجاد حل لهذه المسألة".

وشدد المفوض الأممي، على أنه ينبغي السماح للمنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات في غزة ورفع القيود المفروضة عليها.

وأشار لازاريني، إلى أن الوضع المالي للأونروا سيئ وينبغي على الدول العربية تقديم الدعم المادي اللازم للوكالة.







