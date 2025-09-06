وزير الخارجية: مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه فلسطين ومعبر رفح مفتوح

القاهرة- مصراوي



عقد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أكد خلاله رفض أي محاولات تستهدف الأونروا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبد العاطي إن "المجاعة في غزة كاملة الأركان ومن صنع البشر والاحتلال الإسرائيلي"، مشددًا على أن القطاع يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 700 شاحنة من المساعدات الإنسانية.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر أبقت ولا تزال معبر رفح مفتوحًا على مدار الساعة وبشكل يومي، رغم العراقيل التي تفرضها إسرائيل، والتي تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة.

وأضاف وزير الخارجية، أن القاهرة تدعو إسرائيل إلى القبول بمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يتضمن فترة مؤقتة مدتها 60 يومًا. وأكد رفض مصر القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها أونروا لدعم الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها.

وتابع عبد العاطي، قائلاً إن الترتيبات الأمنية الخاصة بقطاع غزة تتضمن تمكين الشرطة الفلسطينية ونشرها داخل القطاع، موضحًا أن هناك خطة عربية إسلامية متكاملة بشأن الترتيبات الأمنية وإدارة القطاع، إضافة إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، التأكيد على أن مصر لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وأنها تواصل العمل من أجل وقف العدوان وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.