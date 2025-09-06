مسؤولون إسرائيليون: لا توجد خطة لتوزيع المساعدات بغزة



وكالات

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلًا عن مسؤولين عسكريين، أنه لا توجد حتى الآن خطة منظمة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بعد زعم جيش الاحتلال وجود تلك الخطط لتوزيع المساعدات في منطقة المواصي بخان يونس جنوبا والتي أمر سكان مدينة غزة بالنزوح إليها.

وقال المسؤولون للصحيفة: "لا نعرف كيفية التعامل مع آلاف ممن سيبقون في منازلهم بغزة ولا يوافقون على الإخلاء".

ونقلت عن تقديرات إسرائيلية، أن نحو نصف مليون شخص قد لا يغادرون منازلهم في مدينة غزة وشمال القطاع.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء من دون تفتيش مع إعلانه توسيع "المناورة البرية" بالمدينة ضمن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلال المدينة بالكامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان نشره على منصة إكس- منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع "منطقة إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل"، حسب زعمه.