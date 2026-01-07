ترامب: فنزويلا ستسلم الولايات المتحدة قرابة 50 مليون برميل نفط



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الفنزويلية بالوكالة ستسلم الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، وإن العائدات ستكون تحت إدارته بصفته رئيسا.

كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "ستقوم السلطات بالوكالة في فنزويلا بتسليم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط العالي الجودة والخاضع للعقوبات".

وأضاف: "سيباع هذا النفط بسعر السوق، وسأدير أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعبي فنزويلا والولايات المتحدة".

على صعيد متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن ترامب يعتزم الاجتماع بممثلي أكبر 3 شركات نفط أمريكية، إلى جانب منتجين محليين آخرين، في البيت الأبيض الجمعة، لمناقشة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط الفنزويلي.

كان ترامب قد صرح، السبت، أن شركات النفط الأمريكية ستضخ مليارات الدولارات في فنزويلا بعد التوغل الأمريكي الذي أسفر عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو