إعلان

ترامب: نفط فنزويلا سيُباع بسعر السوق.. وسأدير الأموال لضمان استخدامها

كتب : مصراوي

03:06 ص 07/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الفنزويلية بالوكالة ستسلم الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، وإن العائدات ستكون تحت إدارته بصفته رئيسا.

كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "ستقوم السلطات بالوكالة في فنزويلا بتسليم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط العالي الجودة والخاضع للعقوبات".

وأضاف: "سيباع هذا النفط بسعر السوق، وسأدير أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعبي فنزويلا والولايات المتحدة".

على صعيد متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن ترامب يعتزم الاجتماع بممثلي أكبر 3 شركات نفط أمريكية، إلى جانب منتجين محليين آخرين، في البيت الأبيض الجمعة، لمناقشة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط الفنزويلي.

كان ترامب قد صرح، السبت، أن شركات النفط الأمريكية ستضخ مليارات الدولارات في فنزويلا بعد التوغل الأمريكي الذي أسفر عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نفط فنزويلا ترامب بيع النفط الفنزويلي فنزويلا الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة الرياضة
نصائح طبية

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة الرياضة
انقلاب "تروسيكل".. مصرع رجل وإصابة زوجته بترعة في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

انقلاب "تروسيكل".. مصرع رجل وإصابة زوجته بترعة في كفر الشيخ
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان