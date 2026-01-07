إعلان

وفاة مايكل ريجان نجل أحد أشهر الرؤساء الأمريكيين عن عمر يناهز 80 عاما

كتب : مصراوي

02:59 ص 07/01/2026

مايكل ريجان نجل أحد أشهر الرؤساء الأمريكيين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

توفي مايكل ريجان، نجل الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان والممثلة جين وايمان، عن عمر يناهز 80 عاما، وفقا لما أعلنته مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي في بيان صدر عنها.

وقالت مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي إنها: "تنعي وفاة مايكل ريجان"، واصفة إياه بأنه حارس صامد لإرث والده.

وذكرت المؤسسة في بيانها: "عاش مايكل ريجان حياة صاغتها القناعة والهدف، والتفاني الراسخ لمبادئ الرئيس ريجان".

كما استشهدت المؤسسة بكلمات الرئيس ريجان نفسه عن ابنه من كتابه "حياة أمريكية" (An American Life)، إذ نُقل عن الرئيس الراحل قوله: "عندما قرأت كتابه، شعرت بفخر أبوي بمايك أكثر مما كنت أشعر به من قبل لقد كان سعيدًا وفي سلام مع نفسه".

وقالت المؤسسة، إن وفاة مايكل ريجان تمثل خسارة فادحة، مضيفة أن حضوره ودفأه والتزامه الثابت سيُفتقد بشدة في مكتبة ريجان وخارج جدرانها.

وقدمت المنظمة تعازيها لعائلة ريجان، بما في ذلك زوجته كولين وولديه كاميرون وآشلي.

كان ريجان مؤلفا محافظا، ومقدما لبرنامج حواري إذاعي واسع الانتشار على مستوى البلاد، ومتحدثا عاما بارزا أمضى عقودا في الدفاع بنشاط عن إرث والده وتعزيزه من خلال مشاركته الوثيقة مع مكتبة ومؤسسة ريجان، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مايكل ريجان نجل أحد أشهر الرؤساء الأمريكيين فاة مايكل ريجان ايكل ريجان لرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
سوريا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب بسبب قصف قسد
شئون عربية و دولية

سوريا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب بسبب قصف قسد
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام
أخبار مصر

لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام
"ددعم ممدوح عباس وابنه".. آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
رياضة محلية

"ددعم ممدوح عباس وابنه".. آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان