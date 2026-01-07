وفاة مايكل ريجان نجل أحد أشهر الرؤساء الأمريكيين عن عمر يناهز 80 عاما



وكالات

توفي مايكل ريجان، نجل الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان والممثلة جين وايمان، عن عمر يناهز 80 عاما، وفقا لما أعلنته مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي في بيان صدر عنها.

وقالت مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي إنها: "تنعي وفاة مايكل ريجان"، واصفة إياه بأنه حارس صامد لإرث والده.

وذكرت المؤسسة في بيانها: "عاش مايكل ريجان حياة صاغتها القناعة والهدف، والتفاني الراسخ لمبادئ الرئيس ريجان".

كما استشهدت المؤسسة بكلمات الرئيس ريجان نفسه عن ابنه من كتابه "حياة أمريكية" (An American Life)، إذ نُقل عن الرئيس الراحل قوله: "عندما قرأت كتابه، شعرت بفخر أبوي بمايك أكثر مما كنت أشعر به من قبل لقد كان سعيدًا وفي سلام مع نفسه".

وقالت المؤسسة، إن وفاة مايكل ريجان تمثل خسارة فادحة، مضيفة أن حضوره ودفأه والتزامه الثابت سيُفتقد بشدة في مكتبة ريجان وخارج جدرانها.

وقدمت المنظمة تعازيها لعائلة ريجان، بما في ذلك زوجته كولين وولديه كاميرون وآشلي.

كان ريجان مؤلفا محافظا، ومقدما لبرنامج حواري إذاعي واسع الانتشار على مستوى البلاد، ومتحدثا عاما بارزا أمضى عقودا في الدفاع بنشاط عن إرث والده وتعزيزه من خلال مشاركته الوثيقة مع مكتبة ومؤسسة ريجان، وفقا لروسيا اليوم.