الأردن تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

09:46 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

فؤاد المجالي

وكالات

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، بأشد العبارات التصريحات العدائية والمرفوضة التي يطلقها متطرفو الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وآخرها ما صرّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، أن هذه التصريحات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد المجالي تأكيد رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين، معتبرًا ذلك جريمة حرب ستتصدى لها المملكة بكل إمكاناتها، مشددًا على دعم عمّان لموقف جمهورية مصر العربية الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

كما دعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة والتصريحات التحريضية لمسؤوليها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحكومة الأردنية تصريحات نتنياهو تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح إسرائيل وزارة الخارجية الأردنية
