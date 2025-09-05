إصابة مُعلم في حادث طعن داخل مدرسة بألمانيا

وكالات

أصيب معلم في البطن جراء حادث طعن في إحدى الكليات المهنية بغرب ألمانيا، فيما أطلقت الشرطة النار على مشتبه به قبل اعتقاله في عملية أمنية واسعة.

قالت السلطات إنها لم تعد تعتبر الوضع خطيرًا.

ونشرت وحدات خاصة من الشرطة الألمانية (SEK)، المشابهة لقوات التدخل السريع SWAT في الولايات المتحدة، في الكلية المهنية بمدينة إيسن بعد ورود تقارير عن حادث الطعن.

وذكرت السلطات، أن معلمة بالمدرسة تعرضت للطعن في بطنها وخضعت لجراحة طارئة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حالتها الصحية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، أن المشتبه به يُعتقد أنه فتى يبلغ من العمر 17 عامًا ويدرس في نفس المدرسة.

وكان قد فرّ بعد الهجوم مباشرة، قبل أن تستخدم الشرطة أسلحتها النارية أثناء عملية الاعتقال، ما أسفر عن إصابته.

وأكدت السلطات أنها "واثقة تمامًا" من أن المشتبه به هو منفذ الهجوم، وفق ما نقلته dpa عن متحدث رسمي. وقد جرى اعتقاله بالقرب من محطة القطار المركزية في إيسن.