انفجار غازي في دار رعاية مسنين بولاية بنسلفانيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية بوقوع حادث انفجار نتيجة تسرب غاز خارج مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأكدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن الانفجار كان في دار رعاية المسنين، لافتًا إلى أن هناك بعض الأشخاص محاصرون في الداخل.

ونقلت أسوشيتد برس، عن المتحدثة باسم وكالة إدارة الطوارئ في بنسلفانيا، روث ميلر، تأكيدها بأن هناك بعض الأشخاص محاصرين داخل دار المسنين.

وبحسب أسوشيتد برس، فإن الانفجار وقع في دار سيلفر ليك للرعاية في بلدة بريستول، في تمام الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي بالولايات المتحدة.

ومن جانبها، أكد النائبة تينا ديفيس، خلال تصريحات لـ"أسوشيتد برس"، أن الشرطة الأمريكية تقوم باستخدام مدرسة قريبة كمنطقة إخلاء مؤقتة لسكان دار رعاية المسنين.