وكالات

انسحب خمسة وزراء من جلسة مجلس الوزراء اللبناني، المنعقدة اليوم الخميس، لمناقشة عرض خطة الجيش لحصر السلاح من حزب الله في يد الدولة، إلى جانب بحث 4 بنود ذات طابع مالي وبيئي.

وأكدت الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان، أن الوزراء المنسحبين من جماعة "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعة، بالإضافة إلى فادي مكي، الوزير الشيعي الخامس في لبنان، لافتة إلى أن الانسحاب جاء فور دخل قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، لحضور جلسة مجلس الوزراء مع مجموعة من الضباط، لعرض خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وغادر كل من وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة راكان ناصر الدين (وزيرا جماعة حزب الله)، ووزير المالية، ياسين جابر، ووزيرة البيئة، تمارا الزين (وزيرا حركة أمل)، وتبعهم وزير التنمية الإدارية، فادي مكي، وتوجهوا إلى قاعة أخرى، ثم غادروا القصر الرئاسي.

وخلال تصريحات لقناة "إل بي سي" اللبنانية قال وزير العمل محمد حيدر "انسحبنا من الجلسة انسجاماً مع مواقفنا، ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتها فلا يمكننا حضورها، وكل الاحترام لقائد الجيش، وموقفنا هو موقف سياسي.. وننتظر لنرى ما سيصدر عن الجلسة".

وأضاف: "لم ننسحب من الحكومة، بل من الجلسة اعتراضاً على بند معين، ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدو الإسرائيلي لا ينفذ أمراً، بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور، وهذه المشكلة الأساسية، والحوار سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى الحل الذي يريده اللبنانيون جميعهم ومبدأ الاعتراض على الحوار يعني الذهاب إلى الخلاف".