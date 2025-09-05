إعلان

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يزعم أنه للحظة استهداف "أبو عبيدة"

01:20 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

أفيخاي أدرعي

وكالات

نشر الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، صورة جديدة قال إنها تعود للمتحدث باسم حركة حماس حذيفة الكحلوت، المعروف بلقب "أبو عبيدة"، والذي أعلن الجيش اغتياله السبت الماضي في غارة على حي الرمال بمدينة غزة.

وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن الصورة المزعومة تُظهر أبو عبيدة إلى جانب قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، معتبراً ذلك "دليلاً إضافياً على موقعه القيادي داخل حماس".

وأضاف البيان الذي يحتوي على فيديو تزعم إسرائيل أنه للحظة استهداف أبو عبيدة، أن المتحدث باسم حماس الذي اعتاد الظهور ملثماً، كان "الوجه الإعلامي للحركة والمسؤول عن جهود الدعاية والحرب النفسية"، مشيراً إلى أنه "وقف وراء نشر تسجيلات لهجمات 7 أكتوبر والمقاطع التي أظهرت جنوداً ومدنيين إسرائيليين تم اختطافهم إلى قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، استهداف أبو عبيدة في غارة جوية على مدينة غزة السبت الماضي، في وقت لم تؤكد حماس حتى الآن صحة هذه الرواية.

