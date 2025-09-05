إعلان

عائلات الأسرى الإسرائيليين تحذر: عملية غزة تعرض أبناءنا لخطر الموت

12:51 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة من الأخطار المباشرة التي قد تترتب على العملية العسكرية المرتقبة في مدينة غزة، معتبرة أن أبناءهم "مهددون بالموت الفوري" نتيجة أي تصعيد ميداني.

وقالت العائلات، في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية، إنها لم تسمع من الجيش أي خطة تضمن حماية الأسرى أو تحول دون سقوط المزيد منهم قتلى، مؤكدة أنها تلقت تحديثات من ضباط الجيش تشير إلى أن العملية ستضاعف المخاطر على حياة أبنائهم.

وأضاف البيان أن العائلات "مصدومة" من قرار رئيس الأركان إيال زامير التعاون مع عملية وُصفت بأنها "غير ضرورية"، رغم قناعته السابقة بإمكانية تحقيق الهدف عبر المسار السلمي، وأكدوا أن هناك "اتفاقاً مطروحاً على الطاولة يعيد آخر مختطف وينهي الحرب".

وشددت العائلات على أن ما عجزت عنه عملية "عربات جدعون" في مرحلتها الأولى "لن تحققه أبداً في مرحلتها الثانية"، مطالبة بعقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وإيال زامير، لشرح كيف ستُضمن حياة الأسرى في ظل العملية العسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عائلات الأسرى الإسرائيليين عملية غزة تعرض الأسرى لخطر الموت قطاع غزة العملية العسكرية في مدينة غزة خطة تضمن حماية الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة