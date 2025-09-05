عائلات الأسرى الإسرائيليين تحذر: عملية غزة تعرض أبناءنا لخطر الموت

وكالات

حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة من الأخطار المباشرة التي قد تترتب على العملية العسكرية المرتقبة في مدينة غزة، معتبرة أن أبناءهم "مهددون بالموت الفوري" نتيجة أي تصعيد ميداني.

وقالت العائلات، في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية، إنها لم تسمع من الجيش أي خطة تضمن حماية الأسرى أو تحول دون سقوط المزيد منهم قتلى، مؤكدة أنها تلقت تحديثات من ضباط الجيش تشير إلى أن العملية ستضاعف المخاطر على حياة أبنائهم.

وأضاف البيان أن العائلات "مصدومة" من قرار رئيس الأركان إيال زامير التعاون مع عملية وُصفت بأنها "غير ضرورية"، رغم قناعته السابقة بإمكانية تحقيق الهدف عبر المسار السلمي، وأكدوا أن هناك "اتفاقاً مطروحاً على الطاولة يعيد آخر مختطف وينهي الحرب".

وشددت العائلات على أن ما عجزت عنه عملية "عربات جدعون" في مرحلتها الأولى "لن تحققه أبداً في مرحلتها الثانية"، مطالبة بعقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وإيال زامير، لشرح كيف ستُضمن حياة الأسرى في ظل العملية العسكرية.