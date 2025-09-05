وكالات

أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 18 مواطنا بينهم 7 أطفال في غارات إسرائيلية على منازل وخيام النازحين بمدينة غزة.

وقالت المصادر، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 7 آخرين جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، كما استشهد ثلاثة آخرين إضافة إلى عدة مصابين إثر استهداف طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين داخل الجامعة الإسلامية في حي الرمال الجنوبي غرب المدينة، فيما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في غارة على شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأشارت المصادر، إلى أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب المدينة.

وفي حي الصبرة، استشهد مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع الثلاثيني جنوب غزة، كما استشهد مواطنين آخرين وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين على مفرق جامعة الأزهر غرب مدينة غزة.

إضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال غرب مدينة غزة.