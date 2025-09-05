إعلان

لفتة متبادلة.. روسيا تسمح بدخول الصينيين بدون تأشيرة

10:46 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، أن روسيا ستطبق نظام الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الصينيين، في لفتة متبادلة بعد تخفيف بكين لقواعد السفر للروس.

وقال بوتين، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس": "بالطبع، سترد روسيا على هذه اللفتة الودية. سنفعل الشيء نفسه".

وذكرت تاس، نقلاً عن وزارة الخارجية الصينية، أنه اعتباراً من 15 سبتمبر، سيتمكن الروس من دخول الصين للإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما باستخدام جواز سفر فقط، وسيكون النظام الجديد ساري المفعول لمدة تجريبية مدتها عام واحد.

وتسمح القواعد الحالية للروس الذين لديهم وثائق دبلوماسية أو رسمية بالسفر إلى الصين، وهناك اتفاق ثنائي بشأن الرحلات الجماعية بدون تأشيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توجه بوتين إلى الصين في زيارة دولة واستقبله الرئيس شي جين بينج، وأشاد الزعيمان بقوة شراكتهما.

وتعتبر الصين الداعم الرئيسي لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا وزارة الخارجية الصينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة