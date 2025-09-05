لفتة متبادلة.. روسيا تسمح بدخول الصينيين بدون تأشيرة

وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، أن روسيا ستطبق نظام الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الصينيين، في لفتة متبادلة بعد تخفيف بكين لقواعد السفر للروس.

وقال بوتين، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس": "بالطبع، سترد روسيا على هذه اللفتة الودية. سنفعل الشيء نفسه".

وذكرت تاس، نقلاً عن وزارة الخارجية الصينية، أنه اعتباراً من 15 سبتمبر، سيتمكن الروس من دخول الصين للإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما باستخدام جواز سفر فقط، وسيكون النظام الجديد ساري المفعول لمدة تجريبية مدتها عام واحد.

وتسمح القواعد الحالية للروس الذين لديهم وثائق دبلوماسية أو رسمية بالسفر إلى الصين، وهناك اتفاق ثنائي بشأن الرحلات الجماعية بدون تأشيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توجه بوتين إلى الصين في زيارة دولة واستقبله الرئيس شي جين بينج، وأشاد الزعيمان بقوة شراكتهما.

وتعتبر الصين الداعم الرئيسي لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.