خلال الليل.. روسيا: الدفاعات الجوية دمرت 92 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 92 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية ليلا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض 92 طائرة دون طيار أوكرانية وتدميرها، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".

وأضاف البيان: "تم تدمير 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و13 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 12 فوق أراضي مقاطعة تولا، 11 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وتسع فوق أراضي مقاطعة ريازان، وثماني فوق أراضي جمهورية القرم".

كما تم تدمير سبع طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وخمس على أراضي مقاطعة كورسك، وخمس فوق أراضي مقاطعة أورلوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وأخريين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة في مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق كل من حوضي البحر الأسود وبحر آزوف.

كما لم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.