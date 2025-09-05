ترامب يتهم الأوروبيين بإبرام صفقات نفطية مع روسيا

وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية بمواصلة شراء النفط الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا، وفقا لعدة تقارير إعلامية صدرت يوم الخميس.

وذكرت منصة "أكسيوس" الإخبارية الأمريكية وشبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر في البيت الأبيض أن ترامب طالب في مكالمة هاتفية مع حلفاء أوروبيين بوقف أوروبا مشتريات النفط الروسي، الذي يمول حرب موسكو ضد أوكرانيا، كما قال إن على الدول الأوروبية الضغط على الصين.

كما كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أيضا عن اتهامات ترامب بشأن الواردات الأوروبية من النفط الروسي.

واجتمع "تحالف الراغبين"، وهو تحالف فضفاض يضم نحو 35 دولة، يوم الخميس في باريس لمناقشة كيفية تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب تقديم التزامات سياسية وعسكرية لكييف في حال شنت روسيا هجوما آخر بعد التوصل إلى اتفاق سلام.

وعقب الاجتماع، جرت مكالمة هاتفية مع ترامب، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق إن ترامب والحكومة الأمريكية أعربا عن غضبهما المبرر من أن دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، هما المجر وسلوفاكيا، لا تزالان تشتريان النفط الروسي.

وقال ماكرون إن الأوروبيين اتفقوا أيضا خلال المحادثات مع الولايات المتحدة على دراسة فرض عقوبات على الدول التي تدعم الاقتصاد الروسي أو تساعد في التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، انخفضت تجارة النفط الأوروبية مع روسيا بشكل حاد في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لم تتوقف تماما.

ومنذ هجوم روسيا على أوكرانيا في عام 2022، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا واسع النطاق على استيراد مصادر الطاقة الروسية مثل الفحم والنفط، ومع ذلك، فإن قرارات الحظر هذه لا تشمل النفط الخام المنقول عبر خطوط الأنابيب، ويواصل خط أنابيب النفط الروسي "دروجبا" نقل النفط إلى المجر وسلوفاكيا.