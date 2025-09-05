ألمانيا: حظر توريد أسلحة إلى إسرائيل كافٍ حاليا

برلين - (د ب أ)

عقب الوقف الجزئي لتصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل، لا يرى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول حاليا حاجة لاتخاذ خطوات أخرى من هذا القبيل.

وقال فاديفول في تصريحات لموقع "تي - أونلاين" الإخباري: "أوقفنا توريد أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في حرب غزة".

وتحدث الوزير عن "إشارة واضحة" أحدثت ألمانيا من خلالها أثرا تجاوز التصريحات المحضة لدول أخرى، وقال ردا على سؤال حول هذا الأمر: "أعتبر هذا القرار كافيا في هذه المرحلة".

وفي مطلع أغسطس الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقفا جزئيا لصادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مبررا ذلك بإعلان إسرائيل عزمها توسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة والاستيلاء على مدينة غزة.

وقال فاديفول: "نراقب الوضع عن كثب، ونجري مناقشات مع شركائنا الأوروبيين".