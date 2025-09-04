(أ ب)

التقطت كاميرا فيديو مطلق النار الذي قتل تلميذين وأصاب 21 شخصا آخرين في كنيسة كاثوليكية بمدينة مينيابوليس الأمريكية، أثناء زيارته لمتجر أسلحة في إحدى ضواحي المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت الهجوم، لكن صاحب المتجر قال، اليوم الخميس، إن موظفيه لم يلاحظوا أي مؤشرات تدعو للحذر في سلوكه.

وأظهر مقطع الفيديو أن روبين ويستمان أمضى نحو 40 دقيقة في متجر "فرونتيرزمان سبورتس" في سانت لويس بارك يوم 23 أغسطس، وفحص عدة أسلحة وفي النهاية اشترى مسدسا بأسطوانة دوارة، بحسب ما قاله مالك المتجر كوري كراوسي لوكالة أسوشيتد برس.

وقال كرواسي، إن ويستمان اجتاز بالفعل الشروط المطلوبة، وكان يحمل تصريحا ساريا لشراء المسدس.

لكن المسدس الذي قام بشرائه لم يكن من بين الأسلحة التي استخدمها ويستمان في إطلاق النار على كنيسة البشارة يوم 27 أغسطس، حين كانت ممتلئة بالطلاب من مدرسة البشارة الكاثوليكية التابعة للكنيسة، والذين تجمعوا لحضور أول قداس لهم في العام الدراسي.

وفي وقت سابق، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الحادث خلال منشور له على حسابه الرسمي" تروث سوشيال " قائلا "لقد تلقيتُ إحاطةً كاملةً بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مينيابوليس، مينيسوتا، واستجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرعة، وهم موجودون في موقع الحادث".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى متابعة البيت الأبيض للحادث، قال: "سيواصل البيت الأبيض متابعة هذا الوضع المروع، أرجو منكم الانضمام إليّ في الدعاء لجميع المتضررين".