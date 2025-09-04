الخارجية الأمريكية: الاعتراف بدولة فلسطين سيخلق مشاكل كبيرة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين، سيخلق مشاكل كبيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أخبرت الدول الراغبة في الاعتراف بأن ذلك سيخلق أزمات.

وذكر روبيو، خلال تصريحات إعلامية اليوم، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى رد فعل عنيف من إسرائيل، يصعب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى إثارة خطط ضم الضفة الغربية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية، أن الحرب في غزة قد تنتهي غدا، إذا استسلمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأطلقت سراح جميع الأسرى، مضيفًا "علينا التركيز الآن على كيفية إنهاء الحرب في غزة والقضاء على حماس، وقدمنا كثيرا من المساعدات ولا نحب المعاناة في غزة".

وأشار إلى أن أمريكا مستعدة، إلى تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن "خطط الضم ليست نهائية وتناقَش في إسرائيل، وكان ذلك متوقعا".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن جدعون ساعر، طلب من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، معاودة النظر في الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت الخارجية، في بيان لها، أن ساعر أبلغ نظيره بأنه لا مجال لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإسرائيل، طالما استمرت فرنسا في جهودها التي تضر بمصالح إسرائيل.

وكان اندلع خلاف علني بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره الفرنسي جان-نويل بارو، على خلفية القرار الأمريكي بعدم الاعتراف بجوازات السفر أو التأشيرات الصادرة عن السلطة الفلسطينية.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القرار واصفًا إياه بأنه "غير مقبول"، ما أثار ردًا غاضبًا من ساعر.