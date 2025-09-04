إسرائيل تطالب فرنسا بإعادة النظر في الاعتراف بدولة فلسطين

وكالات

طلب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، معاودة النظر في الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن ساعر أبلغ نظيره بأنه لا مجال لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإسرائيل، طالما استمرت فرنسا في جهودها التي تضر بمصالح إسرائيل.

وكان اندلع خلاف علني بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره الفرنسي جان-نويل بارو، على خلفية القرار الأمريكي بعدم الاعتراف بجوازات السفر أو التأشيرات الصادرة عن السلطة الفلسطينية.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القرار واصفًا إياه بأنه "غير مقبول"، ما أثار ردًا غاضبًا من ساعر.

وفي منشور لاذع على "إكس"، كتب ساعر: "الرئيس ماكرون مشغول جدًا بتأشيرات الولايات المتحدة لمسؤولي السلطة الفلسطينية، وهذا ما يُبقيه مستيقظًا ليلًا. لكنه لا يحتج على التحريض المتفشي في المناهج الفلسطينية ضد إسرائيل واليهود. كما أنه لا يعترض على الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم ضمن ما يُعرف بنظام الدفع مقابل القتل؛ فكلما كان العمل الإرهابي أشد خطورة – زادت المكافأة التي تدفعها السلطة".