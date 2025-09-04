وكالات

قال مستشار للرئيس الروسي، الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على تقريب مواقفهما وتحسين العلاقات بين البلدين بشكل فعال.

في المقابل، أكدت صحيفة "التليجراف" نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن تحالف "الراغبين" لديه تعهد غير قابل للكسر تجاه أوكرانيا بدعم من الرئيس ترامب.

وشدد ستارمر، على أنه لا يمكن الوثوق ببوتين في اتفاق سلام، مضيفا "نحتاج للذهاب إلى أبعد من ذلك للضغط على بوتين لضمان وقف الأعمال العدائية".

بدوره، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن كييف تواصل تنسيق المواقف من أجل تقريب الوصول إلى سلام عادل ودائم لأوكرانيا.

وأشار رئيس مكتب زيلنسكي، إلى أن الحرب التي أطلقتها روسيا يجب أن تتوقف، موضحا أن مبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على السلام عبر القوة يمثل نهجا قادرا على التأثير في المعتدي.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي، على أن "أمن أوكرانيا جزء من أمننا واليوم نحول الالتزام إلى فعل ونعمل على تنفيذ خطة تضمن سلاما".

وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا.