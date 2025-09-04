وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، اليوم الخميس، على هامش الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية.

واستعرض الوزيران مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي ترتكز على روابط تاريخية متجذّرة ورؤية مشتركة إزاء مختلف القضايا.

وأعرب الوزيران عن التطلع لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.