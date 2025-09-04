وكالات

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تريد تغيير خريطة المنطقة لتفرض هيمنتها على العالم العربي.

وأدان الصفدي، الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية التي تستهدف منع تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت و"خطنا الأحمر المتمثل في رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم".

وأوضح الصفدي، أن أولوية الأردن هي وقف العدوان الهمجي على غزة وإنهاء المجاعة التي صنعتها إسرائيل تحت أنظار العالم.

وفي سياق منفصل، حذّر وزير الخارجية الأردني من تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سوريا وشؤونها، مؤكدا على وقوف المملكة الهاشمية معها في مواجهة كل مخططات التقسيم.

وشدد الصفدي، على أن استقرار سوريا ضرورة استراتيجية عربية ودولية.