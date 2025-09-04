الناتو: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا

وكالات

قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن كييف تواصل تنسيق المواقف من أجل تقريب الوصول إلى سلام عادل ودائم لأوكرانيا.

وأشار رئيس مكتب زيلنسكي، إلى أن الحرب التي أطلقتها روسيا يجب أن تتوقف، موضحا أن مبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على السلام عبر القوة يمثل نهجا قادرا على التأثير في المعتدي.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي، على أن "أمن أوكرانيا جزء من أمننا واليوم نحول الالتزام إلى فعل ونعمل على تنفيذ خطة تضمن سلاما".

وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا.