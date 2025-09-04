إعلان

بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية بغزة إلى370 شهيدًا

01:52 م الخميس 04 سبتمبر 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفاة 3 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 370 شهيدا بينهم 131 طفلا.

وأفادت الصحة في غزة، بارتقاء 84 شهيدا و338 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الصحة في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 64 ألفا و231 شهيدا و161 ألفا و538 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى ارتقاء شهداء ووقع إصابات جراء غارة إسرائيلية على خيمة ملاصقة لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فيما استهدفت غارة إسرائيلية تستهدف محيط مدرسة الحناوي بالحي الياباني غربي مدينة خان يونس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة الفلسطينية ضحايا سوء التغذية غزة المجاعة في غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح