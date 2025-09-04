وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفاة 3 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 370 شهيدا بينهم 131 طفلا.

وأفادت الصحة في غزة، بارتقاء 84 شهيدا و338 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الصحة في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 64 ألفا و231 شهيدا و161 ألفا و538 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى ارتقاء شهداء ووقع إصابات جراء غارة إسرائيلية على خيمة ملاصقة لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فيما استهدفت غارة إسرائيلية تستهدف محيط مدرسة الحناوي بالحي الياباني غربي مدينة خان يونس.