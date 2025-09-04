كييف تعلن إسقاط 84 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 84 من أصل 112 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 112 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وبريانسك، وميلروفو، وأوريول، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى هفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 09:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 84 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد"، وطرز أخرى خداعية فوق شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود خلال الليل.

وقال البيان "في 4 سبتمبر، من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 صباح اليوم الخميس بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 24 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة روستوف، و4 فوق أراضي منطقة كراسنودار، و2 فوق أراضي منطقة فولجوجراد، و16 فوق البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.