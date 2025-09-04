روسيا تكثف هجماتها بـ500 مسيرة وصواريخ على أوكرانيا

كييف- (أ ب)

أعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، أن روسيا أطلقت أكثر من 500 طائرة مسيّرة وما يزيد على عشرين صاروخا على أوكرانيا خلال الليل، في وقت واصل فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون محادثاتهم بشأن سبل تعزيز الدفاعات الأوكرانية ودفع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى السلام، والتي لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

وقال زيلينسكي إن الأهداف الرئيسية للهجمات الليلية الروسية كانت البنية التحتية المدنية، خصوصا منشآت الطاقة، مع اقتراب شتاء جديد بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على الحرب الروسية الشاملة. وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجمات استهدفت بشكل أساسي وسط وغرب البلاد، وأدت إلى إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص.

ولم تتراجع الهجمات الجوية الروسية التي تضرب مناطق مدنية، إلى جانب محاولات الجيش الروسي كسر الدفاعات الأوكرانية على طول جبهة تمتد لألف كيلومتر، في الأشهر الأخيرة، رغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القتال. وفيما قبل زيلينسكي مقترحات ترامب بشأن وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى الكرملين تحفظات.

وقال بوتين، الأربعاء، إنه يعتقد "أنه إذا غلب المنطق، فمن الممكن التوصل إلى خيار مقبول لإنهاء النزاع"، مضيفا أن لترامب "رغبة صادقة" في إيجاد تسوية. وتابع في مؤتمر صحفي في بكين، في ختام زيارة استمرت أربعة أيام إلى الصين: "يبدو لي أن هناك ضوءا معينا في نهاية النفق. دعونا نرى كيف ستتطور الأوضاع. وإذا لم يحدث ذلك، فسيتعين علينا تحقيق هدفنا بالوسائل العسكرية".

وأشار بوتين إلى أنه مستعد لاستقبال زيلينسكي لإجراء محادثات في موسكو، لكن فقط إذا تم "الإعداد الجيد" لها. وكان مسؤولون في الكرملين قد صرحوا في وقت سابق بأن عقد قمة لا يمكن أن يتم إلا بعد أن تتوصل وفود أدنى مستوى إلى اتفاق شامل أولا.

وفي المقابل، وصف زيلينسكي الضربات الليلية بأنها "كاشفة، وكتب على تليجرام الأربعاء: "بوتين يوضح شعوره بالإفلات من العقاب"، داعيا إلى فرض عقوبات أشد على روسيا. وأضاف: "استمرار هذه العدوانية الروسية لا يحدث إلا بسبب نقص الضغط الكافي، وبالأخص على اقتصاد الحرب".

ومن المقرر أن يجري ترامب وزيلينسكي اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، بحسب مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم ذكر اسمه لأنه لم يُعلن رسميا بعد عن المكالمة.

اجتماعات في بكين تجمع داعمي روسيا

وفي إطار التحركات الدبلوماسية، عقد بوتين لقاءات في الصين مع الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إضافة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وتقول واشنطن إن هذه الدول الثلاث تدعم المجهود الحربي الروسي، حيث أرسلت بيونج يانج قوات وذخائر إلى موسكو، بينما اشترت الصين والهند النفط الروسي، ما ساعد بشكل غير مباشر اقتصاد الحرب الروسي.

وقالت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن تحالف الصين مع روسيا يمدها بدعم حيوي لغزوها، بما في ذلك منتجات مزدوجة الاستخدام مدنية وعسكرية.

وأضافت كالاس في خطاب، الأربعاء، خلال المؤتمر السنوي لمعهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية في بروكسل: "روسيا لا تتحرك وحدها. الصين توفر لروسيا ما يصل إلى 80% من وارداتها ذات الاستخدام المزدوج. وهذا ما يسمح باستمرار القتل في أوكرانيا".

وفي خطابه اليومي المصور مساء الثلاثاء، قال زيلينسكي إن عدد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة يتزايد، حتى في وضح النهار، وأشار إلى "حشد جديد للقوات الروسية في بعض قطاعات الجبهة".