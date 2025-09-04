مسؤول عسكري إسرائيلي: نتائج إعادة احتلال غزة ستكون كارثية

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك، الخميس، إن نتائج إعادة احتلال غزة ستكون كارثية، مؤكدا أن خطة احتلالها بعيدة المنال وستؤدي لفوضى عارمة بإسرائيل.

وأشار بريك، إلى أن وضع القوات البرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي يفسر سبب عدم التمكن من هزيمة حماس، موضحا أن عدم وجود قوات إضافية قلل القدرة على البقاء في المناطق التي احتلها الجيش.

وشدد بريك، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينشئ قوات محترفة للتعامل مع مئات الكيلومترات من الأنفاق في غزة، مشيرا إلى أن حماس لم تهزم كما تصرح القيادة العليا للجيش الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، أن رئيس الأركان إيال زامير يعلن استيفاء شروط عودة الأسرى ونتنياهو يعرقل.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن ممثل جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أمام لجنة الخارجية والأمن إنه ليس مؤكدا أن احتلال مدينة غزة سيضعف حماس.