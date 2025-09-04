

وكالات

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الحوثيين في اليمن، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون أمس باتجاه إسرائيل.

كتب كاتس في منشور على منصة "إكس": "الحوثيون يطلقون الصواريخ على إسرائيل مرة أخرى"، مضيفا: "ضربة الظلام، ضربة الأبكار سنكمل الضربات العشر كلها".

يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد التوتر الإقليمي، حيث يواصل الحوثيون استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب الأخيرة، في حين تؤكد تل أبيب أنها سترد بقوة على أي هجمات تهدد أمنها.

وأعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن تنفيذها عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع حساسة للجيش الإسرائيلي في منطقة يافا، وفقا لروسيا اليوم.

وشددت على أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والاستقرار، وأن العمليات العسكرية ستتواصل بوتيرة متصاعدة في المرحلة المقبلة.