

وكالات

شهدت منصة التواصل الاجتماعي "x" سجالا حادا بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، على خلفية الموقف من السلطة الفلسطينية.

واتهم ساعر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتركيز على منح تأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بدلا من الاحتجاج على التحريض في النظام التعليمي الفلسطيني أو دفع رواتب لعائلات منفذي الهجمات.

وأضاف أن ماكرون يحاول التدخل في صراع ليس طرفا فيه، بطرق منفصلة عن الواقع، تقوض الاستقرار الإقليمي وتدفع نحو خطوات أحادية خطيرة.

في المقابل، رد بارو قائلا: "إن انتقادات ساعر ظالمة، مؤكدا أن مبادرة الرئيس الفرنسي حصلت على التزامات غير مسبوقة من السلطة الفلسطينية، من بينها وقف دفع الرواتب للمعتقلين منذ الأول من أغسطس، وبدء مراجعة الكتب المدرسية لمنع التحريض، مشيرا إلى أن "تحقيقا مستقلا سيؤكد هذه الخطوات قريبا".

وأضاف أن دولا عربية وتركيا دعمت، عبر إعلان اعتمد في نيويورك يوليو الماضي، مبادرة لنزع سلاح حركة حماس وإبعادها عن السلطة، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية إقليمية وتطبيع مع إسرائيل.

ساعر عاد ليرد على بارو معربا عن "اندهاشه" من الحديث عن توقف السلطة الفلسطينية عن دفع الرواتب، قائلا: "إن النظام السابق استُبدل بآخر يواصل تحويل الأموال إلى نفس الحسابات المصرفية للمعتقلين وعائلاتهم".

أضاف أن التحريض ما زال حاضرًا في المدارس ووسائل الإعلام والمساجد، بينما الالتزامات التي ترسلها السلطة الفلسطينية إلى فرنسا لا تختلف عن تلك التي قدمها ياسر عرفات قبل ثلاثة عقود.