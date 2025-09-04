وكالات

أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، يحيى سريع، استهداف هدف حساس غرب القدس المحتلة بصاروخ باليستي، مؤكدُا أن العملية حققت أهدافها وأنهم مستمرون في أداء واجبهم تجاه غزة حتى يتم رفع الحصار ووقف العدوان عليهم.

وقال يحيى سريع، في بيان له اليوم الأربعاء: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا مهما وحساسا للعدو الإسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة".

وأوضح سريع، أن العملية نُفّذت "بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ".

وشدد سريع على أن "هذه العمليات العسكرية النوعية تأتي وأبناء اليمن الحر المستقل ومعهم كل الأحرار في هذه الأمة يستعدون لإحياء المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد من جعل للعرب اسما وتاريخا وهوية، فوحّدهم في أمة إسلامية واحدة، وقادهم بعون الله إلى العزة والقوة والانتصار، وأوصاهم بنصرة المظلوم والوقوف في وجه أعداء الأمة وعدم موالاتهم مستمرون في تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا في غزة حتى رفع الحصار عنهم ووقف العدوان عليهم".