مسؤول إسرائيلي: القتال في غزة سيتصاعد خلال الأيام المقبلة

وكالات

قال موقع "واللا" العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، الثلاثاء، إن القتال في غزة سيتصاعد خلال الأيام المقبلة ولا نية لخفض شدة العمليات.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن مدى استمرار القتال واتساع نطاقه سيتحدد وفق الرد الذي ستقدمه حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا "الخطط العسكرية معتمدة وإذا جاء رد حماس سلبيا فهناك إقرار لتوسيع نطاق القتال".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: "ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام".

وذكر ترامب، خلال تصريحات صحفية اليوم: "لدى حماس 3-4 أيام للرد على العرض، وإذا لم تفعل فإسرائيل ستفعل ما يلزم"، مهددًا "إن لم تستجب حماس للخطة، فستكون نهاية غير سعيدة".