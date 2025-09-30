قطر: خطة ترامب بشأن غزة لا تزال في بدايتها وتحتاج لتطوير

وكالات

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن وقف الحرب بند واضح في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بغزة، مشيرا إلى أن مسألة الانسحاب تحتاج لتوضيحات وهذا يجب مناقشته.

وأوضح آل ثاني، أن الإدارة الفلسطينية لغزة مذكورة بالخطة وستُناقش مع واشنطن وهذا لا يخص إسرائيل، مؤكدا أن الخطة لا تزال في بداياتها وتحتاج لتطوير و"نحاول خلق مسار يحفظ حقوق الفلسطينيين".

وقال آل ثاني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إنه إذا قُبلت الخطة فالدول العربية والإسلامية ترحب بالمشاركة فيما يدعم الفلسطينيين، موضحا أن مصر وتركيا تشاركان في اجتماعات اليوم مع الفلسطينيين للوصول إلى أفضل الحلول.

وأشار وزير الخارجية القطري، إلى أن اعتذار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس تفضلا وهو أبسط الحقوق والأهم التعهد بعدم الاعتداء على قطر مجددا، مضيفا "حرصنا الرئيسي بعد حماية دولتنا هو كيف نساهم في إنهاء الحرب".