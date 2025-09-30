الدوحة- (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن تركيا ستنضم مساء اليوم الثلاثاء، إلى مصر وقطر في محادثات وساطة مع وفد حركة "حماس" في الدوحة.

وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن "الاجتماع الذي عقد في نيويورك بين عدد من قادة الدول العربية والإسلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسع دائرة المشاركة في إطار هذه المبادرة لتشمل جميع هذه الدول، لذلك نجد اليوم الثلاثاء، هذا الحضور المصري القطري التركي في هذا الاجتماع".

وقال الأنصاري إن اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات المصرية، عقد اجتماعاً مع وفد "حماس"، مساء أمس الاثنين.

من ناحية أخرى، اعتبر الأنصاري أن الوقت "ما زال مبكراً" للتحدث عن رد من حركة "حماس" على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مرجعاً السبب إلى أن قادة الحركة تلقوا المقترح في وقت متأخر جداً من مساء الاثنين.

وأضاف أن وفد "حماس" يدرس الخطة بمسؤولية، مشيراً إلى أنه سيتم مواصلة التشاور معهم في اجتماعات تجري مساء اليوم الثلاثاء.