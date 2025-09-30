ترامب: أمام حماس 4 أيام للموافقة على خطة السلام

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: "ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام".

وذكر ترامب، خلال تصريحات صحفية اليوم: "لدى حماس 3-4 أيام للرد على العرض، وإذا لم تفعل فإسرائيل ستفعل ما يلزم"، مهددًا "إن لم تستجب حماس للخطة، فستكون نهاية غير سعيدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ما نريده أمر بسيط: نريد استعادة الأسرى ونريد سلوكًا جيدًا من حماس.. هذا الأمر بسيط.. إننا نسعى إلى السلام في الشرق الأوسط".

وأعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.