إعلان

الكرملين: روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته

كتب : مصراوي

03:09 م 30/09/2025

دميتري بيسكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو- (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته، مبينا أن موسكو تحافظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة لبذل الجهود لتسوية الوضع.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "روسيا تدعم دائما أي جهود وتعطي الأولوية لأي جهود ذات مساعي خاصة، لمنع تلك المأساة، بالطبع، نريد تنفيذ هذه الخطة، بحيث تساعد على تحويل التطورات في الشرق الأوسط إلى مسار سلمي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف أن روسيا لا تشارك في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة ولم ترد أي إشارات من الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث: "إذا كان سؤالكم عما إذا كانت روسيا تشارك في هذه الخطة، فالجواب لا، ولم ترد أي إشارات من الأمريكيين".

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة سبوتنيك، "نحن نحافظ على اتصالاتنا مع جميع أطراف الصراع، وبالطبع تظل روسيا مستعدة، إذا لزم الأمر، لبذل الجهود لتسهيل التوصل إلى تسوية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن خطة مكونة من 20 بندا، تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة، وتقترح الخطة تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" بالتعاون مع الأردن ومصر، مؤكدا أن "جميع الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين روسيا ترحب بجهود ترامب إنهاء الصراع الفلسطيني خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم