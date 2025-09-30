إعلان

"أجندة فعاليات أبوظبي" تُطلق برنامج موسمها الجديد 2025- 2026

كتب : مصراوي

02:15 م 30/09/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    Image 05 - Liwa Village 2
  • عرض 7 صورة
    Image 01 - F1 2025 - Race dayLR209516
  • عرض 7 صورة
    Image 04 - The Traditional Handicrafts Festival 2024-5
  • عرض 7 صورة
    Image 06 - NBA in Abu Dhabi
  • عرض 7 صورة
    Image 07 - Abu Dhabi GP1
  • عرض 7 صورة
    Image 02 - Liwa International Festival The ultimate winter experience in Abu Dhabi-1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعلان تحريري

أطلقت "أجندة فعاليات أبوظبي" برنامج موسمها الجديد 2025 – 2026 الحافل بالعروض الموسيقية الحية، والمعارض الثقافية، ومهرجانات فنون الطهي، والبطولات الرياضية، والتجارب الترفيهية التي تتواصل بلا توقف في مختلف أنحاء الإمارة.

وتقدم الأجندة جدولاً متنوعاً واستثنائياً مع طرح تجارب جديدة وعودة الفعاليات المُفضلة، بما في ذلك مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025 المُقدمة من شركة القابضة (ADQ)، وحفل الفنان عبد المجيد عبد الله، ومهرجان ليوا الدولي "ليوا 2026"، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 أبوظبي 2025.

وينطلق الموسم في سبتمبر مع أرقى نزالات الفنون القتالية المختلطة في بطولة محاربي الإمارات 64، فيما يدعو معرض "المماليك: الإرث والأثر"، المُقام في متحف اللوفر أبوظبي حتى يناير المقبل، الجميع إلى التعرف عن قرب على الإرث الفني الغني لحقبة المماليك التي حكمت مساحات شاسعة من الأراضي ضمت أهم المواقع الإسلامية المقدسة. وينتظر العائلات لحظات من المرح والبهجة في عروض الشاحنات العملاقة هوت ويلز مونستر.

ويستضيف شهر أكتوبر أيقونات فنية عالمية وإقليمية، من فرقة سماشينغ بامبكنز وأندريه ريو إلى المطرب الكبير عبد المجيد عبد الله، إلى جانب أمسية كوميدية مرتقبة مع سيباستيان مانيسكالكو. وتعود مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025 المُقدمة من شركة القابضة (ADQ) و"منطقة مشجعي NBA" مع كوكبة من أساطير دوري كرة السلة الأمريكية والتجارب المستوحاة من أجواء وثقافة هذه الرياضة، يليها "أسبوع أبوظبي للتحدي" ونزالات بطولة الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي 321" والتجارب المصاحبة لها مثل جلسات التدريب المفتوح والمؤتمر الصحفي وفعاليات قياس الوزن الرسمية. وتتضمن قائمة الفعاليات الثقافية والتراثية، مهرجان الشيخ زايد، وحفل بيت العود، ومعرضي "حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية" و"فن الحين"، ومعرض محمد أحمد إبراهيم: سحابتان في سماء الليل.

ويستمر الزخم في شهر نوفمبر مع تجارب رائعة في عطلات نهاية الأسبوع، بما في ذلك حفلات غنائية لنجوم عالميين مثل إنريكي إغليسياس وترافيس سكوت، فيما يستمتع عشاق فنون الطهي بعروض مذهلة في "مهرجان دليل ميشلان للمأكولات أبوظبي 2025"، و"تيست أوف أبوظبي"، ومهرجان "الطهي المباشر على النار". وتتواصل الفعاليات الثقافية، مع "مهرجان الحرف التقليدية"، وحفل "أصوات إماراتية"، و"فن أبوظبي"، و"منار أبوظبي". وتنتظر العائلات أمسيات لا تفوت مع مسرحية بيتلجوس الموسيقية في الاتحاد أرينا.

ويُختتم العام في ديسمبر مع أساطير الموسيقى رود ستيوارت وأريجيت سينغ، بالتزامن مع عودة "ليالي السعديات" بسلسلة من الأمسيات الموسيقية الحية في الهواء الطلق فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات خلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى فبراير 2026، ومن بينها حفلان للمؤلف وعازف البيانو لودوفيكو إيناودي والمطرب لويس كابالديز في شهر يناير المقبل. ويعود نبض السرعة والمنافسة مع انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2025. وتضيء الفعاليات الكبرى، ومن أبرزها مهرجان ليوا الدولي "ليوا 2026" و"مهرجان أم الإمارات"، منطقتي الظفرة والعين ومدينة أبوظبي، بتجارب مُلهمة تجمع بين العروض الموسيقية الحية والمغامرات والأنشطة العائلية.

وسيتواصل الإعلان عن مزيد من المهرجانات والفعاليات والعروض الحية طوال موسم 2025-2026. اكتشفوا المزيد عبر "أجندة فعاليات أبوظبي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فعاليات أبوظبي العروض الموسيقية مهرجانات فنون الطهي البطولات الرياضية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم