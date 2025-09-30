تركيا: سفننا بالمتوسط ستدعم أسطول الصمود إذا استدعت الحاجة

وكالات

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لدعم أسطول الصمود، مشيرة إلى أن السفن التركية في شرق البحر المتوسط ستسهم عند الحاجة في مهام الإغاثة الإنسانية.

وقالت الدفاع التركية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تتابع عن كثب أنشطة الإغاثة الجارية بالسفن التابعة لأسطول الصمود وتعمل على ضمان سيرها بأمان ضمن القانون الدولي.

وأعلنت الوزارة أن "قدرات البحث والإنقاذ لدى القوات البحرية التركية ستوضع بتصرف المؤسسات المعنية بأسطول الصمود إذا استدعت الظروف".

وأمس الاثنين، نفذت السلطات التركية عملية إنقاذ عاجلة لإجلاء ركاب سفينة مشاركة في "أسطول الصمود العالمي" والمتجهة نحو قطاع غزة، بعد تعرضها لتسرب مائي في البحر المتوسط، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وبحسب المصادر، كانت السفينة تقل ناشطين وإغاثيين ضمن مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة، قبل أن تواجه عطلاً فنياً أدى إلى تسرب المياه إليها. الأمر استدعى تدخلاً سريعاً من خفر السواحل ووحدات الإنقاذ التركية لضمان سلامة الركاب.

وفي المقابل، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن إسرائيل تستعد للسيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي، المتوقع وصوله إلى سواحل قطاع غزة خلال 4 أيام.