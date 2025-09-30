إنذار أحمر للنيل.. "فيضان سد النهضة" يهدد مدنا سودانية بالغرق- فيديوهات

يعيش السودان واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تهدد بغرق العديد من المدن بولايات سنار، النيل الأزرق، الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض.

وأصدرت وحدة الإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري والموارد المائية في السودان، تحذيرًا أحمر يشير إلى مستوى خطورة مرتفع للغاية من فيضانات متوقعة على امتداد الشريط النيلي.

ووجهت السلطات المحلية المواطنين بضرورة اتخاذ تدابير سريعة، أبرزها فصل التيار الكهربائي فور ارتفاع المياه لتجنب حوادث الصعق الكهربائي، كما شددت على عدم عبور المناطق المغمورة أو الاقتراب من ضفاف الأنهار.

فتحت اثيوبيا سد النهضه بدون تشاور مع السودان ومصر فغرقت السودان م مصر استقبلت المياه في السد العالي وفتحت مفيض تشكي لاستيعاب الكميات الزائدة لانقاذ السودان pic.twitter.com/cDa3NYUeGa — 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬مهندس خيرى ندا 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@masr_7) September 29, 2025

ودعت وزارة الري والموارد المائية في السودان، الثلاثاء، المواطنين المقيمين على ضفاف نهر النيل إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن مناسيب النيل ستواصل الارتفاع على مدار الأسبوع الجاري. وأشارت إلى أن إيراد النيل الأزرق تراجع إلى 699 مليون متر مكعب يوميًا، فيما انخفض تصريف سد الروصيرص إلى 613 مليون متر مكعب.

كما ذكرت أن تصريف سد سنار بلغ 688 مليون متر مكعب يوميًا، بينما تجاوز تصريف جبل أولياء 130 مليون متر مكعب، وسد خشم القربة أكثر من 120 مليون متر مكعب يوميًا، في حين تجاوز تصريف سد مروي 730 مليون متر مكعب.

فيضانات كبيرة تجتاح مناطق جنوب السودان pic.twitter.com/Pp5SHGumo4 — بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) September 30, 2025

وأكدت الوزارة أن بعض المحطات والولايات والأنهار وصلت بالفعل إلى مستوى الفيضان، من بينها محطات ود العيس (سنجة)، الخرطوم، مدني، شندي، عطبرة، بربر، وجبل أولياء. كما شملت ولايات النيل الأزرق، سنار، الجزيرة، الخرطوم، نهر النيل، والنيل الأبيض، إضافة إلى أنهار النيل الأزرق (من الديم إلى الخرطوم)، النيل الأبيض (من الجبلين إلى الخرطوم)، ونهر النيل (من الخرطوم إلى دنقلا).

وأعلنت غرفة طوارئ محلية جبل أولياء أن مناطق عديدة على ضفاف النيل الأبيض تواجه خطرًا مباشرًا جراء ارتفاع المياه، موضحة أن الفيضانات تخطت الحواجز في مناطق "العسال – طيبة الحسناب – الشقيلاب – الكلاكلات"، مما أدى إلى تدفق المياه نحو الأحياء السكنية وتهديد منازل المواطنين بالانهيار.

🔴 قبل قليل من كبري الحلفايا إرتفاع كبير لمنسوب النيل #فيضان_السودان pic.twitter.com/tf0nJluorZ — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) September 30, 2025

أما عن سبب هذه الفيضانات، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الفيضان الحالي في السودان سببه الرئيسي هو سد النهضة وليس الفيضان الطبيعي، مشيرًا إلى أن الكميات الهائلة من المياه التي يتم تصريفها حاليًا تصل إلى 750 مليون متر مكعب يوميًا، وهي تصل إلى سد الروصيرص السوداني الذي كان ممتلئًا أساسًا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر"، كشف شراقي عن وجود أعطال جوهرية في تشغيل سد النهضة الإثيوبي، على الرغم من الإعلان الرسمي عن اكتماله، قائلًا إنه كان من المفترض تركيب 13 توربينًا، بينما لم يتم تركيب سوى 4 توربينات فقط، وهي لا تعمل بشكل فعلي.