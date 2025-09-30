إعلان

مبعوث ترامب عن رد حماس المتوقع: متفائل ولم يتح لها الوقت الكافي لدراسة خطتنا

كتب : مصراوي

04:01 ص 30/09/2025

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعرب ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، عن تفاؤله حيال رد حركة حماس على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

وقال ويتكوف، إنه "لم تتح لحركة حماس بعد الفرصة الكافية لدراسة المقترح بعمق".

وعلق ويتكوف على لقاء جمع رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية بممثلين عن حماس، قائلا: "إنهم أكدوا استعدادهم لدراسة الخطة الأمريكية بحسن نية وتقديم رد لاحق".

وأضاف: "هذا بحد ذاته مؤشر إيجابي للغاية من منظمة لم تتوفر لها بعد فرصة دراسة الخطة كاملة".

وأكد ويتكوف، أن المقترح الأمريكي "مختلف هذه المرة ويحظى بدعم واسع من الدول العربية والأوروبية"، معربا عن تفاؤله الشديد بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن خطة شاملة مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والتي أطلق عليها اسم "خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ستيف ويتكوف مبعوث ترامب ترامب خطة ترامب إنهاء الحرب في غزة مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة مقترح ترامب التاريخي بشأن غزة ورقة ترامب ترامب يقدم الشكر لمصر ترامب يشكر السيسي خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة نتنياهو يدعم خطة ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة