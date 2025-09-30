

وكالات

أعرب ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، عن تفاؤله حيال رد حركة حماس على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

وقال ويتكوف، إنه "لم تتح لحركة حماس بعد الفرصة الكافية لدراسة المقترح بعمق".

وعلق ويتكوف على لقاء جمع رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية بممثلين عن حماس، قائلا: "إنهم أكدوا استعدادهم لدراسة الخطة الأمريكية بحسن نية وتقديم رد لاحق".

وأضاف: "هذا بحد ذاته مؤشر إيجابي للغاية من منظمة لم تتوفر لها بعد فرصة دراسة الخطة كاملة".

وأكد ويتكوف، أن المقترح الأمريكي "مختلف هذه المرة ويحظى بدعم واسع من الدول العربية والأوروبية"، معربا عن تفاؤله الشديد بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن خطة شاملة مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والتي أطلق عليها اسم "خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة".