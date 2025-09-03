وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضاق ذرعا بتجار المخدرات واستخدم القوات المسلحة لحماية المواطنين.

وأكد روبيو، أن الولايات المتحدة تتبادل المعلومات مع المكسيك بشأن تحركات تجار المخدرات، ولا يوجد حصانة لعصابات المخدرات في المياه الدولية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي، الرئيس الفنزويلي بأنه متورط في علاقة مع عصابات المخدرات، معربا عن قلق واشنطن إزاء نوعية الأسلحة التي تملكها عصابات المخدرات بما في ذلك المسيرات.

وفي وقت سابق، أشادت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباجو، كاملا بيرساد بيسسار، بضربة أمريكية استهدفت سفينة يشتبه في أنها تحمل المخدرات جنوبي البحر الكاريبي، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا كان على متن السفينة بعد مغادرتها من فنزويلا.

وقالت بيرساد بيسسار في بيان لها: "أنا سعيدة، وكذلك معظم البلاد، بأن نشر البحرية الأمريكية يحقق نجاحا في المهمة.. سببت عصابات المخدرات ألما ومعاناة واسعين لأمتنا.. ولا أشعر بأي تعاطف مع المهربين؛ يجب على الجيش الأمريكي أن يقتلهم جميعا بعنف".