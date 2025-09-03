"هند رجب" تتقدم بشكوى ضد ضابط إسرائيلي للمحكمة العليا في اليونان

وكالات

قالت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، الأربعاء، إنها قدمت شكوى رسمية للمحكمة العليا في اليونان ضد ضابط إسرائيلي موجود في البلاد كسائح.

وأشارت المؤسسة، إلى أن الضابط الإسرائيلي خدم كقائد كتيبة في لواء جفعاتي المشارك في حملة الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة.

وأكدت المؤسسة، أن شكواها المقدمة للمحكمة العليا في اليونان مدعومة بأدلة تحمل الضابط الإسرائيلي مسؤولية جنائية فردية عن جرائم حرب وتعذيب بغزة.

وفي أغسطس الماضي، قالت مؤسسة هند رجب الحقوقية في بيان، إنها قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف وزملائه.

ولفتت "هند رجب"، إلى أن 6 قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولون عن قتل أنس الشريف منهم قادة الأركان وسلاح الجو والمنطقة الجنوبية.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية، أن قائمة المسؤولين عن قتل أنس الشريف تضم قادة وحدة 8200 وقاعدة بلماحيم الجوية وأفيخاي أدرعي.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بغزة، أدت إلى استشهاد مراسلي قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع و3 مصورين، مساء الأحد الماضي.