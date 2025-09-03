ترامب لحماس: أعيدوا جميع الأسرى والأمور ستتغير بسرعة وتنتهي

وكالات

طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين العشرين وليس واحدا أو اثنين، مؤكدًا أن الأوضاع في ذلك الوقت ستتغير سريعاً وتنتهي في قطاع غزة.

وقال ترامب عبر منشور له على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "أطلب من حماس أن تعيد على الفور جميع الأسرى العشرين (وليس 2 أو 5 أو 7!)، وسوف تتغير الأمور بسرعة. سوف تنتهي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بدء المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

وأشار زامير، إلى أن إعادة الأسرى مهمة أخلاقية ووطنية، مؤكدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها.

في المقابل، أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إطلاق سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على عملية عربات جدعون 2 الإسرائيلية.

وأوضح القيادي في القسام في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن باكورة عمليات المقاومة كانت في حي الزيتون وجباليا بعد ساعات من إعلان الاحتلال إطلاق علميته، مضيفا أن "العدو شاهد عيانا جاهزية مجاهدينا وما هذا إلا غيض من فيض ما ينتظره في غزة".

وشدد القيادي القسّامي، على أن "كما أفشلت (حجارة داود) عربات جدعون بإقرار الاحتلال ستحمل (عصا موسى) المعجزات".